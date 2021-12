Napoli ny serietoer etter 1–0 over Milan

Det ble tap for Milan og Zlatan Ibrahimovic hjemme mot Napoli. Foto;: Antonio Calanni / AP / NTB

NTB

Napoli tok seg forbi serietoer Milan med 1-0-seieren på San Siro i italiensk serie A. Inter

Napoli tok ledelsen allerede etter fem minutter. Elif Elmas var framme med hodet på nærmeste stolpe på en corner.

Napoli gikk forbi Milan på tabellen etter seieren. Begge lagene har 39 poeng og det er 4 poeng opp til serieleder Inter.

Franck Kessie trodde han hadde reddet ett poeng med sitt mål i siste spilleminutt, men målet ble annullert for offside i forkant av scoringen.

Tidligere på dagen hadde Sampdoria med to nordmenn i stallen, spilt 1–1 hjemme mot Venezia. Morten Thorsby spilte hele kampen mens Kristoffer Askildsen spilte 4 minutter som innbytter for Sampdoria, Dennis Johnsen fikk med seg 69 minutter for Venezia før han ble byttet ut.