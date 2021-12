Gledestårer for Mowinckel – tok sin første pallplass etter kneskaden

NTB

Ragnhild Mowinckel har endelig fått det til å løsne skikkelig i alpinbakken igjen. Søndag ble hun toer i super-G i franske Val d'Isère.

Pallplassen var hennes første i verdenscupen på 1052 dager. Og i super-G var det den første på over tre år.

Da var det ikke så rart at tårene trillet etter målgang. Mowinckel hadde kun Sofia Goggia foran seg på resultatlistene. Med maks flyt kunne Molde-jenta kjørt ned til seier, men hun endte 33 hundredeler bak den italienske fartsstjernen.

29-åringen hadde grønne tall på de tre første mellomtidene. På det meste var hun foran Goggia med 32 hundredeler. Litt rusk i et nøkkelparti gjorde at forspranget forsvant.

Mowinckel splittet det som ellers ville gitt en helitaliensk pall. Elena Curtoni ble treer foran lagvenninnen Federica Brignone.

Ett år er gått siden Mowinckel gjorde comeback etter to alvorlige kneskader. Hun gikk godt over 600 dager uten å konkurrere i verdenscupen. Inntil søndag hadde hun en fjerdeplass som beste resultat etter at hun var tilbake. Den fikk hun i super-G for en uke siden.

I Val d'Isère fortsatte Mowinckel framgangen og viste tydelig at hun blir å regne med framover. Søndagens pallplass var hennes sjuende i verdenscupen (fire i storslalåm og tre i super-G).

Mowinckel har én internasjonal seier på øverste nivå. Den tok hun i storslalåm i mars 2018, og samme sesong kjørte hun ned til to OL-sølv (storslalåm og utfor).