Hopp: Granerud nummer sju i Engelberg – seier til Geiger

Halvor Egner Granerud ble best av de norske hopperne på sjuendeplass i Engelberg lørdag. Foto: Hendrik Schmidt / DPA / AP / NTB

Sammenlagtleder Karl Geiger vant verdenscuprennet i sveitsiske Engelberg. Det norske hopplaget skuffet med Halvor Egner Granerud som best på sjuendeplass.

Timi Zajc fra Slovenia ledet etter et svev på 139 meter i første omgang. Karl Geiger hoppet 137 meter og lå 1,9 poeng bak teten, men i finalen fikk tyskeren opp 140 meter. Zajc falt ned til tredjeplassen etter 137 meter i storbakken.

Japanske Ryoyu Kobayashi hadde 137,5 og 140,5 meter i sine svev og ble toer i rennet.

Det var fem norske hoppere blant de seks beste i Klingenthal bak japanske Kobayashi sist. Helgen etter ble Halvor Egner Granerud beste norske på sjuendeplass.

– Litt frustrerende

Granerud, som vant begge rennene i Engelberg i fjor, hadde 131,5 meter og en 9.-plass i første omgang.

– Jeg kjenner det er svært nære. Litt frustrerende, sa Granerud til TV 2 etter sitt første hopp.

I finalen fikk forrige sesongs hoppkomet opp 135 meter, og med gode stilkarakterer avanserte han til sjuendeplass.

Marius Lindvik leverte et godt hopp i prøveomgangen, men 130,5 meter i første konkurransehopp var en liten nedtur. Han var nummer 18, men i finalen landet han på 134,5 meter og med 258,9 poeng endte akkurat innenfor topp ti.

Tande og Fannemel gikk ikke videre

Robert Johansson åpnet med 132,5 meter. Han fikk til et bra hopp, men mangler fortsatt det lille ekstra slik at det bærer enda lenger ned i bakken. Har var nest best av de norske etter første omgang. I finalen ble det 130,5 meter, og han forsvarte sin plassering som nummer 13.

Johann André Forfang hoppet 129 og 130 meter lørdag. Han avanserte sju hakk i finalen og tok 27.-plassen.

Daniel-André Tande og Anders Fannemel gikk ikke videre, mens Fredrik Villumstad ble diskvalifisert i første omgang.