Ny overlegen kombinertseier for Riiber – nærmer seg rekorder

NTB

Jarl Magnus Riiber virker nærmest uovervinnelig og vant sitt sjette verdenscuprenn i kombinert i Ramsau lørdag. Det var hans femte strake verdenscupseier.

Riiber hadde null problemer med å kontrollere inn sin femte strake seier i verdenscupen, etter å ha gitt seg selv et kjempegodt utgangspunkt på hoppdelen.

24-åringen hoppet 102 meter og ledet med 48 sekunder ned til lagkamerat Simen Tiller og tyske Julian Schmid før kombinertløperne skulle avslutte med langrenn.

På langrennsdelen var ingen noen gang i nærheten, og dermed kunne Riiber juble for nok en suveren verdenscupseier.

– Jeg skjønte tidlig at de bak begynte å gå for andreplass, så for meg var det egentlig bare å komme meg gjennom løpet uten fall, saRiiber til NRK etter seieren.

Riiber kan allerede søndag tangere en rekord.

– Det er planen. Når jeg stiller på start så går jeg for topplasseringer. Det handler om å gjøre det «normale», sa Riiber.

Vinzenz Geiger, som slo Riiber to ganger i Ramsau sist sesong, endte på 2.-plass. Han kjørte seg opp etter en skuffende hoppdel. Finske Ilkka Herola ble nummer tre.

Jakter rekorder

Mens tyske og finske kombinertløpere jaktet om plassene langt bak Riiber, jakter nordmannen en tysker og en finne på toppen av listen over flest kombinertseire gjennom tidene.

Lørdagens verdenscupseier var hans 42. totalt og nå er han bare én verdenscupseier bak Eric Frenzel. Tyskeren har nest flest kombinertseire gjennom tidene.

– Det er Frenzel sin rekord, og så har du Hannu (Manninen) sin på 48, så det er et stykke opp dit da. Jeg får bruke året på det, sa Riiber før lørdagens langrennsdel.

Han innrømmer at han tenker på verdenscuprekorden.

– Det er jo en morsom rekord å kunne slå. Både Frenzel og Hannu er store legender i «gamet». Å kunne være med og pushe de rekordene de har satt, hadde vært veldig stas, avsluttet Riiber.

Bjørnstad kjempet om pallen

Espen Bjørnstad lå an til å kunne kapre en pallplass, i et felt som lå noen sekunder bak Geiger på 2.-plass.

Bjørnstad hadde allerede begynt å tape terreng til Herola og østerrikske Johannes Lamparter da sjansen på pallplass forsvant helt da Akito Watabe falt foran nordmannen mot slutten av sisterunden. Til slutt endte det med en 6.-plass for Bjørnstad, som ble nest beste nordmann.

Jørgen Graabak klarte å komme inn blant de ti beste, rett foran lagkameratene Jens Lurås Oftebro og Espen Andersen, som fulgte på 11.- og 12.-plass.