Vond VM-kveld for Danmark: Frankrike til finale med 23-22-seier

NTB

OL-mester Frankrike snudde VM-semifinalen i håndball og slo Danmark 23-22 etter en dramatisk kamp.

Danskene hadde grepet i store deler av oppgjøret inn til Frankrike kom opp på 20-20. I sluttminuttet var det den franske målvakten Cleopatre Darleux som kom med matchvinnerredningen på et dansk kantskudd.

– Det gjør megavondt akkurat nå, sa Mie Højlund til dansk TV2.

Den andre semifinalen starter 20.30 mellom Norge og Spania.

Kampen startet dramatisk. Etter kort tid ble keeper Althea Reinhardt skutt i bakken. Med stor fart traff ballen henne rett i ansiktet, og Reinhardt gikk ned for telling. Hun kom i spill igjen etter noen minutter på reservebenken. Sammen med kollega Sandra Toft vant hun keeperkampen i 1.-omgangen på vei mot dansk 12-10-ledelse.

Reinhardt fortsatte storspillet også etter pause. Hun kom til semifinalen med en total redningsprosent på 56 hittil i VM.

Men selv ikke det og nye redninger av Toft mot slutten kunne redde danskene til finalen. I siste sekund hadde Danmark et frikast som ble blokkert av muren.

Frankrike vant VM i 2017 og OL for noen måneder siden. I fjor tapte de franske jentene EM-finalen mot Norge.

Danmark ledet totalt an i en periode fra 1996 til 2004. Men det er snaut 17 og et halvt år siden det siste gullet for kvinnelandslaget. Titteltørken fortsetter minst ett år til fram til EM spilles.