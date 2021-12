Thingnes Bø endte seierstørken – ble heiet fram i Frankrike

NTB

Skiskytter Johannes Thingnes Bø tok sesongens første verdenscupseier på sprinten i franske Annecy fredag.

– Endelig! utbrøt han til NRK.

Thingnes Bø fikk sitt gjennombrudd på seniornivå nettopp i Annecy. Der tok han sin første verdenscupseier tilbake i desember 2013.

Han vant foran russeren Eduard Latypov. Filip Fjeld Andersen fikk sitt gjennombrudd med sin første pallplass i verdenscupen da han snek seg inn tre sekunder foran Quinton Fillon Maillet.

Thingnes Bø vant sitt sjuende verdenscuprenn på ni forsøk på det franske skistedet. Nå står han med 53 enkeltseirer i verdenscupen.

Før rennet hadde Thingnes Bø gått 17 renn uten å vinne. Det er den lengste rekken i karrieren uten seier. Forrige seier var i Anterselva i januar.

– Det betyr masse. I mine øyne høres det mye ut. Det beviser bare at du må være god for å vinne. Det har jeg ikke vært den siste tiden. I dag går jeg et offensivt løp fra et tidlig startnummer, sa han.

– Allez le Bø

Med tusenvis av tilskuere ble Bø heiet fram på standplass.

– Jeg føler meg nesten like mye hjemme her som i Norge, sa Thingnes Bø og la til at tilskuerne ropte: «Allez le Bø».

– Jeg må takke dem for det, sa han.

Thingnes Bø var først ut av de norske skiskytterne på sprinten med startnummer 12. Han kom godt i gang med full pott på liggende skyting. I sporet holdt han oppe farten og leverte en ny serie uten bom på standplass. På tampen tapte han en del til Latypov og var i mål 7,2 sekunder foran. Med 1,2 kilometer igjen var avstanden 15,3 sekunder.

Flere muligheter

Bak Thingnes Bø og Latypov var kampen i gang om den siste pallplassen. Andersen og Sturla Holm Lægreid lå begge godt an, og førstnevnte kapret 3.-plassen. Lægreid ble nummer fem.

Vetle Sjåstad Christiansen fikk en strafferunde og klarte aldri å blande seg inn i tetkampen. Tarjei Bø bommet to ganger og var i mål 53,4 sekunder bak sin bror.

Verdenscuphelgen i Frankrike fortsetter med jaktstart lørdag før 15 kilometer fellesstart søndag.