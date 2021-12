NTB

Håndballjentenes sjef Thorir Hergeirsson har et gira lag i hendene noen timer før VM-semifinalen mot Spania.

Den starter 20.30 og sendes på TV3.

– Det ser uforskammet fint ut akkurat nå. De (spillerne) ser pigge og konsentrerte ut. Det er en blanding av forventning, glede og litt gruing. Det hører med foran slike kamper.

Det sa Hergeirsson da han holdt en mediebriefing i Barcelona. Den varte i fem minutter og elleve sekunder.

Hergeirsson meldte også at det ikke lå an til «store endringer på laget». Det betyr at keeper Rikke Granlund og Emilie Hovden ikke kommer med i kamptroppen.

Det blir tyske dommere i Norges semifinale. Maike Merz og Tanja Kuttler har styrt kampene også mot Sverige og Russlands håndballforbund.

– Vi forholder oss til de dommerne vi får, men det er greit å ha hatt dem to ganger. De tillater en del. Det er greit å vite, sa Hergeirsson.

Vertsnasjon Spania har aldri vunnet et kvinnemesterskap i håndball. Norge står med 13 gull i OL, VM og EM. Hergeirsson har vært ansvarlig ved sju av disse.

I kveldens andre semifinale møtes Danmark og Frankrike. Den har avkast 17.30.

Spanias mest leste avis, Marca , har gjort et nummer av spanjolenes svake statistikk i mesterskapskamper mot Norge. Den viser fire seirer, to uavgjort og 21 tap.

Sist lagene møttes (VM 2019) vant Spania 28-22 i semifinalen.