Kildes superform fortsetter: – Nå flyter det

NTB

Alpinist Aleksander Aamodt Kilde leverte igjen et superløp i super-G-rennet i italienske Val Gardena fredag og kopierte fjorårets seier.

– «Fytti rakkern». Fantastisk! sa Kilde til Viaplay.

– Det er aldri lett å kjøre super-G, men det føles bra. Jeg vet ikke hva som skjer nå. Nå flyter det, la han til.

Kilde tok med det sin femte seier i Val Gardena. I fjor vant han både super-G- og utforrennet der.

– Jeg kjenner den bakken bra og trives godt her. Jeg oser av selvtillit på start. Jeg vet at jeg kan kjøre fort om jeg følger planen. Det gjorde jeg, sa Kilde.

29-åringen kommer rett fra dobbelen i Beaver Creek der han gikk til topps i både super-G og utfor på to dager. Fredag var han nok en gang i en egen klasse da han kjørte i mål 27 hundredels sekund foran den regjerende verdensmesteren i Super-G, Vincent Kriechmayr.

– Nervepirrende

Kriechmayr satte standarden da han tok ledelsen med sju tideler med startnummer 11, men Kilde tok kommando umiddelbart i sitt løp og økte til østerrikeren for hver mellomtid.

Senere la Matthias Mayer seg inn på 2.-plass, 22 hundredeler bak Kilde. På siste mellomtid før målgang skilte det ingenting mellom de to.

– Det var nervepirrende, erkjente nordmannen.

Adrian Smiseth Sejersted var første nordmann ut. Sejersted står med to pallplasser i verdenscupen, begge i super-G. Fredag var han godt med i store deler av traseen. Mot slutten mistet han rytmen og tapte tid da han ble trukket langt ut i en sving. Foreløpig ikke blant de 20 beste, 1,83 sekund bak Kilde etter at litt over halvparten av løpere har vært i aksjon.

Tett program

Markus Nordgård Fossland har startnummer 54, mens Henrik Røa ikke stilte til start fredag på grunn av totalbelastningen for å være helt klar til lørdagens utfor i Val Gardena, opplyser han til NTB.

Deretter venter to storslalåmrenn i Alta Badia, også det i Italia. Der skal Kilde prøve seg for første gang i teknikk denne sesongen. Der kan det bli ytterligere poeng i kampen om sammenlagtkula.

Kilde har åpnet sesongen på ypperlig vis etter å ha kommet tilbake fra skade. I januar røk han korsbåndet og mistet resten av sesongen og VM i Cortina d'Ampezzo. I oktober var han tilbake for fullt.