Klaveness innstilt som ny fotballpresident: – Tidenes signering

NTB

Lisa Klaveness er valgkomiteens kandidat som Terje Svendsens etterfølger som president i Norges Fotballforbund.

Det ble klart da leder Torleiv Sandvik fredag presenterte valgkomiteens innstilling.

– Med denne innstillingen fra valgkomiteen vil jeg si at vi har gjort tidenes signering i norsk fotball, sa Sandvik.

Han mener valgkomiteen har landet på kandidaten som er best egnet til å lede norsk fotball i det som beskrives som en krevende og utfordrende periode fremover.

– Tiden som kommer, vil kreve en tydelig politisk ledelse og et forbundsstyre med en president i spissen som har stor troverdighet, sterk kompetanse og integritet, sa Sandvik.

Torsdag ble det kjent at Terje Svendsen ikke tar gjenvalg for en ny periode som NFF-president. Han har sittet i vervet siden 2016, da han overtok etter Yngve Hallén. Trønderen ble sist gjenvalgt på fotballtinget i mars 2020.

Fratredelsesavtale

Valgkomiteens leder understreket at det har vært gjennomført intervjuer med flere kandidater.

– Det var gode kandidater, også menn, med helt inn i sluttfasen av valgkomiteens beslutning. Det var absolutt et par av dem som helt utmerket kunne fungert helt godt som presidentkandidater, sa Sandvik.

Valget av Klaveness blir begrunnet med den tidligere landslagsprofilens gode kommunikasjonsevner og forståelse for komplekse problemstillinger både nasjonalt og internasjonalt.

Klaveness vil bli den første kvinnelige fotballpresidenten i norsk fotballhistorie.

– Når valgkomiteen for første gang i NFFs snart 120 års historie innstiller på en kvinnelig president, mener vi at vi er med på å gi begrepet like muligheter en ny dimensjon, sa Sandvik.

Rent formelt kan ikke Klaveness velges som president i og med at hun i øyeblikket er ansatt som elitedirektør i NFF. Den jobben har hun hatt siden 2018. For å gjøre Klaveness valgbar på forbundstinget i mars neste år, er det derfor utformet en egen fratredelsesavtale slik at Klaveness ikke lenger er NFF-ansatt når valget finner sted.

Valgkomiteens leder understreket at denne framgangsmåten er klarert med forbundets juridiske avdeling.

Jurist

Sandvik avviste videre at den avtroppende presidenten valgte å ikke gå på en ny periode som følge av signaler fra valgkomiteen.

– Det var litt mediespekulasjoner i går om at Terje Svendsens beslutning om ikke å stille til gjenvalg skulle ha sammenheng med at Lise Klaveness eller andre kandidater skulle være i valgkomiteens bilde. Det kan jeg definitivt tilbakevise, sa valgkomiteens leder.

Han opplyste videre at Klaveness ikke har vært kandidat i lang tid.

– Lise kom veldig sent inn i bildet til valgkomiteen, og hun stilte på møte med oss etter gjentatte henvendelser fra valgkomiteen. Det skjedde helt inn i de siste ukene vi har bak oss. Ingen beslutning var tatt i det øyeblikk Terje Svendsen meddelte meg at han ikke tok gjenvalg, sa Sandvik.

Klaveness er utdannet jurist. Hun har tidligere jobbet som blant annet dommerfullmektig i Oslo tingrett og spesialrådgiver for Norges Bank.

40-åringen bokførte 73 landskamper i sin innholdsrike karriere som spiller. Hun representerte Sandviken, Bjørnar, Athene Moss, Asker, Umeå og Stabæk.

Måtte ha dispensasjon

Den nye presidenten skal velges på forbundstinget 5. og 6. mars neste år. Der er også ytterligere tre personer i NFF.-styret på valg. Valgkomiteen innstiller på gjenvalg for både Gunhild Lærum, Malin Franzen Øiseth og Leon Jarle Aurdal. De er alle innstilt for en ny toårsperiode.

Klaveness blir president i fire år dersom hun får tingets tilslutning.

Den tidligere landslagsprofilens inntreden gjør at det nye NFF-styret blir bestående av fem kvinner og tre menn. Det krevde også ekstra avklaringer.

– Det er ikke i tråd med kjønnsbestemmelsesloven i Norges idrettsforbund, som sier at det skal være 40 prosent av hvert kjønn. Vi har derfor valgt å søke om dispensasjon fra den regelen, og den fikk vi innvilget i går kveld klokken 19.30 fra Norges Idrettsforbunds generalsekretær, sa valgkomiteens leder Sandvik.