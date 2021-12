Haaland og Norge innleder nasjonsligaen med tøffe bortekamper

NTB

Ståle Solbakkens landslag får en svært tøff start på neste års nasjonsliga-spill i fotball. Bortekamper mot Serbia og Sverige venter.

Det framgår av kampoppsettet for Norges gruppe som er publisert på Det svenske fotballforbundets nettsider.

Torsdag ble det kjent at Norge møter Sverige, Serbia og Slovenia i B-divisjonen. Trekningen kunne knapt vært mer vrien. Det spilles fire kamper i juni og to i september.

I åpningskampen 2. juni venter Serbia på bortebane. Tre dager deretter skal Erling Braut Haaland og lagkameratene bryne seg på Sverige. Også den kampen går på bortebane.

Første hjemmekamp i gruppespillet blir mot Slovenia på Ullevaal stadion 9. juni, før de fire sommerkampene avsluttes med hjemmekamp mot Sverige 12. juni.

Nasjonsligaspillet avsluttes mot Slovenia (borte) og Serbia (hjemme) 24. og 27. september.

Det er beslutningen om å legge VM-sluttspillet i Qatar til senhøsten som gjør at hovedtyngden av nasjonsliga-kampene legges til sommeren neste år.

Norge var nær opprykk til A-divisjonen i forrige nasjonsliga, men måtte nøye seg med 2.-plass i sin gruppe da hele troppen til de to siste kampene havnet i coronakarantene etter et smittetilfelle. Det førte til at Norge ikke kunne stille lag borte mot Romania og ble dømt til 0-3-tap, før et «nødlandslag» spilte 1-1 i gruppefinalen i Østerrike.

Østerrike rykket opp og kom i gruppe med Danmark og VM-finalistene Frankrike og Kroatia i neste års nasjonsligaspill.

Da nasjonsligaen ble innført i 2018, vant Norge sin gruppe i C-divisjonen og rykket opp til B-nivået. Da var Slovenia blant motstanderne.