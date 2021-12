Strandbergs klubb har fortsatt ikke funnet en kjøper

NTB

Stefan Strandbergs klubb Salernitana står stadig uten et godt nok bud. Det kan i verste fall koste dem resten av sesongen.

Per nå er klubben drevet av en trust ved navn «Salernitana 2021» hvor den økonomiske ledelsen er samlet. Italienske regler sier at én eier ikke kan kontrollere to klubber. Salernitana var eid av Lazio-eier og -president Claudio Lotito fram til opprykket i sommer.

Klubben hadde frist til 31. desember å finne en ny eier. Torsdag opplyste Salernitana at det ikke var kommet inn bud som var mulig å akseptere.

Likevel er det flere medier, blant annet nyhetsbyrået Ansa, som melder at samtlige Serie A-klubber har stemt for et forslag om å be Italias fotballforbund (FIGC) om å la Salernitana fullføre sesongen.

Et møte i FIGC er planlagt tirsdag, skriver nyhetsbyrået DPA.

Salernitana ligger sist i Serie A med åtte poeng etter 17 kamper, men har kun fire poeng opp til trygg plass. Fredag kommer Inter på besøk.

Også spissen Julian Kristoffersen er Salernitanas eiendom, men han er på lån i Serie B-klubben Cosenza ut sesongen.