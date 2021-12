Flere kvinnelige dommere får sjansen i norsk herrefotball

Emilie Rodahl Torkelsen i aksjon som hoveddommer i Toppserien. Neste sesong blir hun assistentdommer i 1. divisjon for menn. Foto: Annika Byrde / NTB

NTB

Dommeroppsettet for 2022-sesongen er klart. Fem kvinner slipper til i Eliteserien og 1. divisjon for menn.

Hoveddommerne og assistentdommerne ble torsdag oppnevnt for de tre øverste divisjonen i herrefotballen og de to øverste på kvinnesiden.

Der kommer det fram at Elisabeth Thoresen (Bækkelaget) og Monica Løkkeberg (Freidig) er tatt ut som assistenter i Eliteserien, mens Emilie Rodahl Torkelsen (Bækkelaget) og Henrikke Holm Nervik (Trygg/Lade) blir kampledere i 1. divisjon menn.

I tillegg blir Line Cathrine Nymoen (Kolstad) assistentdommer på nivå to.

– Dette er unikt og historisk. Vi har sagt at om de gode nok, så kommer jentene. Nå har de gjort en god jobb, og da har vi valgt å ta de opp. Det er fantastisk for jentene, og jeg er stolt over dem, sier dommersjef Terje Hauge.

Eliteserien får fire nye hoveddommere fra neste sesong: Christian Moen (Løvenstad), Marius Lien (Fossum), Daniel Higraff (Randaberg) og Svein Tore Sinnes (Flekkefjord). De to førstnevnte har allerede hatt prøvekamper i toppdivisjonen.