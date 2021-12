Utsatt operasjon for Kjetil Jansrud – vil feire jul med familien

NTB

Kjetil Jansrud skyver den planlagte operasjonen etter kneskaden i Beaver Creek til i slutten av januar. Han vil ha mest mulig kvalitetstid med familien i julen.

Det sa alpinstjernen da han møtte til pressetreff utenfor Olympiatoppen i Oslo torsdag. Der deltok Jansrud sammen med landslagslege Marc Strauss.

I utgangspunktet skulle Vinstra-veteranen ha vært gjennom et inngrep fredag denne uken. Det blir det ingenting av. I stedet legger han seg på operasjonsbordet i slutten av neste måned.

– Det handler blant annet om at jeg kan ha en mest mulig normal julefeiring med familien, for en gangs skyld, sa alpinisten.

Tung beskjed

Jansrud og landslagslege Strauss var også tydelig på at en operasjonsutsettelse ikke vil påvirke skaderehabiliteringen negativt.

– Det får ingen konsekvenser for neste sesong om jeg opererer nå eller i slutten av januar, sa Jansrud, som allerede har kjent på framgang etter rundkastet i Beaver Creek.

– For kneets del ser det ganske lovende ut. Jeg er mer mobil enn det jeg trodde jeg skulle være.

Jansrud fikk i forrige uke den tunge beskjeden om at sesongen er over for hans del. Fartskjøreren skadet kors- og leddbånd i kneet da han kjørte ut i super-G-rennet i USA 3. desember.

Dermed har alpinstjernen kjørt sitt siste OL. Beijing-lekene var hans store mål denne sesongen. Jansrud deltok i fire OL og tok medalje i tre av dem.

Forkjærlighet for sporten

Tross den seneste skadeskuffelsen nekter 36-åringen å gi seg. Jansrud har tidligere sagt at han har et ønske om å avslutte karrieren på hjemmebane i Kvitfjell, der han tok sin første verdenscupseier i 2012.

– Det er langt fram til en ny sesong begynner. Hvis jeg står på sensommeren, motivasjonen er der og kneet fortsatt ser bra ut, kan det bli en ny sesong, sa Jansrud torsdag.

Han la til at det vurderingene som må gjøres, handler om det samme som foran inneværende sesong. Hensynet til familien må blant annet vektlegges og vurderes. Sportslig ser han nye mål.

– Jeg har en forkjærlighet for sporten og å reise rundt med et fantastisk lag. Det kommer en VM-sesong neste år også, så det er ikke vanskelig å finne ting å motivere seg til, sa veteranen.

Jansrud var tydelig i forkant av denne sesongen på at den mest sannsynlig ville bli hans siste. Kneskaden kan ha endret på det.