OL-søppel skal spesiallagres for å hindre smittespredning

NTB

Arrangørene av vinter-OL i Beijing tar nye grep for å hindre at virussmitte finner veien fra den olympiske boblen til den kinesiske befolkningen.

En smittevernboble omgitt av strenge regler skal forhindre at OL-akkrediterte kommer i kontakt med og sprer smitte til det kinesiske samfunnet i løpet av vinterlekene i februar neste år. Nå er også tiltak klare for å forhindre at smitte trenger ut av boblen gjennom deltakernes søppel.

Torsdag opplyste arrangørene i Beijing at en gruppe arbeidere vil ha som spesialoppgave å samle inn og håndtere OL-avfall. Ifølge Boyang Ma, som er ansvarlig for deltakerlandsbyen, vil alt søppel bli deponert på midlertidige lagringsplasser for så senere å bli flyttet og behandlet videre.

Kinesiske myndigheter har understreket faren for at coronaviruset kan spre seg med livløse objekter, blant annet frossenmat. De fleste eksperter har på sin side utelukket muligheten for smittespredning gjennom slike kanaler.

Den nye omikronvarianten skaper forsterket bekymring for at OL-utøvere kan bli smittet under de kommende vinterlekene. Det har vært spekulert på at eventuelle positive tester under mesterskapet kan gi karantene i Kina på mellom tre og fem uker.