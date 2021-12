Haaland-dobbel da Borussia Dortmund vant

NTB

Erling Braut Haaland sto for de to første målene da Borussia Dortmund vant 3-0 over Greuther Fürth i tysk Bundesliga onsdag.

Han scoret ledermålet på straffespark etter at hans eget skudd ble stoppet av armen til Maximilian Bauer etter en halv times spill. Dommeren mente at det var ufrivillig og at Dortmund måtte nøye seg med hjørnespark, men etter langvarig VAR-gjennomgang ble det straffe, og Haaland sendte keeper Sascha Burchert og ballen til hvert sitt hørne.

Kampen var spennende helt til Haaland nikket inn et frispark fra Julian Brandt i det 82. minutt. Bauer greide ikke komme opp i luftduell med nordmannen, og kampen var punktert. Rett etter ble den norske stjernespissen byttet ut.

Innbytter Donyell Malen fastsatte resultatet rett før slutt.

Det var ingen lett seier over tabelljumboen. Håvard Nielsen ble byttet inn for Greuther Fürth ved pause og hadde en stor sjanse til utligning etter en drøy times spill, men han kom akkurat for sent til å sette inn Jamie Lewelings pasning ved lengste stolpe.

Med seieren trygget Borussia Dortmund 2.-plassen på tabellen, seks poeng bak Bayern München, som tirsdag vant 5-0 borte mot Stuttgart.