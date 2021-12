Alpinisten Kristin Lysdahl korsbåndskadd – mister resten av sesongen

NTB

Kristin Lysdahl (25) går glipp av OL i Beijing og resten av alpinsesongen. Hun skadet korsbåndet i kneet på slalåmtrening i forrige uke.

Det får NTB opplyst fra Norges Skiforbund. Operasjon og deretter opptrening venter for Lysdahl.

– Dette var innmari kjipt, men jeg skal tilbake, sier Lysdahl.

Hun var på slalåmtrening i Bjorli da uhellet var ute fredag i forrige uke. Lysdahl mistet kontrollen på skiene og landet på ryggen.

– Etter undersøkelser ser dette ut som en tradisjonell korsbåndsskade. Kristin er ute i cirka ni måneder, men det er gode muligheter for at hun kan komme tilbake for fullt, forteller lege for alpinlandslaget, Marc Strauss.

Lysdahl føyer seg inn i rekken av norske alpinister som har fått alvorlige kneskader de siste sesongene. Også Kjetil Jansrud er ute med korsbåndskade, mens blant andre Aleksander Aamodt Kilde og Lucas Braathen nylig har returnert fra tilsvarende skader.

Lysdahl hadde startet lovende med en 3.-plass i parallellslalåm i verdenscupen i forrige måned. De siste årene har hun etablert seg i verdenstoppen i slalåm.