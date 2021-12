Minnesota Wild-kamp utsatt på grunn av koronasmitte

Minnesota Wilds Joel Eriksson Ek ble gratulert av Mats Zuccarello etter et mål mot San Jose Sharks torsdag i forrige uke. Denne uken skulle Zuccarello ha svingt kølla igjen, men tirsdagens kamp ble avlyst på grunn av koronasmitte hos seks Carolina Hurricanes-spillere. Foto: Tony Avelar / AP / NTB

NTB

Tirsdagens ishockeykamp mellom Mats Zuccarellos Minnesota Wild og Carolina Hurricanes er utsatt på grunn av koronasmitte.

Utsettelsen ble kunngjort tirsdag kveld norsk tid, noen timer før kampen skulle ha startet klokken 2 natt til onsdag norsk tid.

Beslutningen er tatt etter at to spillere for Hurricanes, fikk påvist koronasmitte mandag, og ytterligere fire Hurricane-spillere fikk påvist smitte tirsdag.

Ingen ny dato er bekreftet. NHL varsler nye opplysninger onsdag, dagen før Hurricanes etter planen skal spille på hjemmebane mot Detroit Red Wings, mens Wild torsdag skal være vertskap for Buffalo Sabres.

Hurricanes' kamp på Wilds hjemmebane onsdag var den niende som er blitt utsatt i NHL denne sesongen på grunn av korona.