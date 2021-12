Magnus Carlsen kan ha spilt sitt siste VM i klassisk sjakk

NTB

Magnus Carlsen sier i et intervju med Unibet at han høyst sannsynlig har spilt sitt siste VM i langsjakk og at han ikke vil forsvare tittelen.

Magnus Carlsen (31) mer enn antyder at seieren over Jan Nepomnjasjtsjij (31) blir hans siste VM-match. Norges verdensmester vil trolig gi fra seg tittelen, skriver VG.

– For dem som regner med at jeg skal spille VM neste gang, så er sjansen der for at de blir skuffet, veldig stor, sier Carlsen til kompisen Magnus Barstad, som intervjuer ham i Dubai for Unibet..

Han åpner derimot opp for et å forsvare VM-tittelen for femte gang, men bare hvis Alireza Firouzja (18) blir motstander.

Den iranskfødte franskmannen må derimot først kvalifisere seg via Fides kandidatturnering. Den har vist seg som minst like tøff som en VM-duell. Åtte sjakkstormestere kjemper om å bli utfordrer.

Carlsen vil derimot ikke gi seg med sjakken hvis det skulle bli en annen utfordrer enn Firouzja.

– Nei, det er viktig for meg å si at jeg ikke tenker å legge opp sjakken. Jeg skal fortsette å spille sjakk, det gir meg masse glede. Allerede midt under VM her i Dubai begynte jeg å glede meg til at jeg skal spille VM i hurtig- og lynsjakk i romjula. Men VM har ikke vært så lystbetont hele veien.

– Jeg har hatt klart for meg det meste av året at denne VM-matchen skulle være den siste. Det betyr ikke så mye lengre som det gjorde en gang, sier Carlsen i intervjuet.