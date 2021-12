Brann får 400 billetter til skjebnekampen mot Jerv

NTB

Det vil være 400 Brann-supportere til stede når Brann og Jerv skal kjempe om en plass i neste års eliteserie. Jerv fikk 190 billetter.

Det bekrefter eliteserieklubben på sine nettsider. Bergens Tidende var først ut med å melde om fordelingen.

Som følge av regjeringens nye koronatiltak som ble lagt fram mandag, må onsdagens kvalifiseringsfinale gå foran kun 600 tilskuere på Vålerengas stadion i hovedstaden.

Mandag kveld opplyste generalsekretær i Norges Fotballforbund, Pål Bjerketvedt, at det var solgt 1900 billetter og at ubenyttede billetter ville refunderes.

Brann skriver tirsdag at ledelsen kjempet hardt for at enda flere av klubbens supportere skulle få tilgang til å følge oppgjøret fra tribunene.

«Det var lenge et håp om at vi skulle få flere, ettersom vi vet mange har bestilt fly og hotell. Nå har vi fått 2/3 av billettene, men vi prøvde virkelig å få til flere», heter det i en uttalelse.

Hvem som får de 400 billettene, blir avgjort ved trekning.

«I samråd med Bataljonen og vår supporterkoordinator, har man landet på at det mest rettferdige er at det trekkes 400 billetter blant alle Brann-supportere som har kjøpt. NFF foretar trekningen. Vi vil prioritere tre forsangere, som vil få tildelt billett», skriver Brann.