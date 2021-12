Full stans for tusenvis av kamper i ishockey og håndball – uoversiktlige konsekvenser

NTB

Regjeringens nye coronagrep gir bråstopp i aktiviteten for store deler av håndballen og i ishockeymiljøet. Konsekvensene er uoversiktlige.

Mandag presenterte regjeringen nye og forsterkede tiltak for å hindre ytterligere smittespredning og for å få kontroll på coronasituasjonen i landet. Idretten er blant samfunnssektorene som rammes hardt.

Toppidretten skjermes i stor grad, men i breddeidretten blir det minst fire ukers full stans i kampaktiviteten. Det rammer blant annet håndballen og norsk ishockey tøft.

På spørsmål om hvor mange kamper som på ulike nivåer blir avlyst i tiden som kommer, svarer håndballpresident Kåre Geir Lio:

– Du kan i hvert fall skrive tusenvis.

– Dette er veldig tungt og veldig vondt, og så er det ingenting annet vi skal gjøre enn å bite tennene sammen, holde ut og holde sammen for å håndtere dette viruset. Vi skal gjøre det beste vi kan, fortsetter han til NTB.

Uklare konsekvenser

I håndballen er det kun eliteseriene for menn og kvinner som får rulle og gå som vanlig i ukene som kommer. Også NM-finalene 29. desember faller inn under det som betegnes som toppidrett.

Kampene som spilles rammes samtidig av harde tilskuerbegrensninger.

I hvilken grad kampstansen som nå er pålagt håndballmiljøet får konsekvenser for gjennomføringen av sesongen i de ulike ligaene, mener Lio det er for tidlig å spekulere i.

– Det vet vi ikke ennå. Vi har som filosofi at vi skal gjøre det vi kan i forhold til det myndighetene sier. Vi skal ta en dag av gangen og ikke tenke langt fram og tungt. Vi må finne den beste løsningen av de dårlige løsningene, sier håndballpresidenten.

Norges Ishockeyforbund opplyser at det også for dem er full stans i kampaktiviteten på alle nivåer, med unntak av eliteseriene for kvinner og menn. Forbundsledelsen vil komme tilbake til eventuelle konsekvenser for gjennomføring av resten av sesongen.

– Det er for tidlig å si. Vi har ikke utredet dette ennå, men vi får håpe at vi klarer oss med fire uker. Det er litt mindre aktivitet i aldersbestemte klasser rundt jul- og nyttår, men det er mange kamper som skal hentes inn igjen. Jeg ser ikke bort fra at det er noen serier som må avsluttes tidligere enn planlagt, sier generalsekretær Ottar Eide.

– Vi hadde jo helst vært foruten dette tiltaket, tilføyer han.

Håper på trening

Som følge av regjeringens siste coronagrep er det også klare begrensninger rundt mulighetene for å kunne gjennomføre treninger i tiden som kommer.

Ishockeyforbundet opplyser at treninger for alle over 20 år er avlyst de neste ukene. Barn kan trene i grupper på inn til 20 personer, men barn og unge som er ferdige med ungdomsskolen bør ikke trene idrett der man ikke kan holde en meters avstand. Lagidretter med nærkontakt er nevnt spesielt.

I håndballen har man inntil videre ikke konkludert rundt hvilke muligheter som finnes rundt trening. Håndballpresidenten varsler at han vil se på hva som kan være forsvarlig og innenfor regjeringens retningslinjer.

– Nå handler det om å være kreative og fulle av glød. Vi må finne på noe for de ungdommene som trenger en plass å være innenfor de rammene som regjeringen har gitt, sier Lio.

– Vi skal prøve å bidra til å løse coronautfordringen, og innenfor det gjøre alt vi kan for å holde samfunnet i gang. Finnes det en mulighet for å være sammen og trene, bruker vi den, fortsetter han.

Regjeringens siste innstrammingstiltak gjelder fram til 11. januar.