Norsk snuoperasjon ga 37-34-seier i håndball-VM: Klar for kvartfinale mot russerne

NTB

Silje Solberg, Henny Reistad og de norske håndballjentene kom brutalt tilbake etter en skrekkelig start og slo Nederland 37-34 i VM. Første cuprunde går onsdag.

Der møter Norge Russlands håndballforbund. At det norske laget skulle være med i kvartfinalen, så ikke sannsynlig ut midtveis i første omgang.

De norske keeperne fikk en fryktelig åpning på kampen. Katrine Lunde startet og slapp inn åtte skudd på rad. Målvaktsjef Mats Olsson nølte ikke og byttet ut 41-åringen.

Erstatter Solberg fikk tre baklengs før hun reddet for første gang.

Nederlands Tess Wester vant keeperkampen 6-1 i redninger det første kvarteret. Det bidro til at nederlenderne ledet med seks mål to ganger (11-5 og 12-6) i 1.-omgangen.

Men Solberg spesielt og det norske laget løftet seg voldsomt og var med for fullt i kampen halvveis. Henny Reistad straffescoret til 17-17 i en omgang der ingen av lagene nedprioriterte farten.

I toppen

Pausen kom beleilig for nederlendere som ble presset mer og mer over på defensiven i slutten av førsteomgangen.

Reistad sikret den første norske ledelsen på 19-18. Hun scoret ytterligere to ganger på vei mot 22-19-føring.

Solberg fortsatte sin keeperoppvisning i deler av 2.-omgangen. Norge stakk fra til 24-20 med en imponerende Reistad og Camilla Herrem i meget sentrale roller i angrep. Nora Mørk dro blant annet også inn et par meget viktige scoringer på straffe.

Norge hadde styringen mye av den siste halvtiden selv om nederlenderne ikke ville gi seg.

Solberg avsluttet en toppkamp med å score 37-34-målet like før slutt.

Full fres

Begge lag visste også at 32-32 eller uavgjort med større sifrer ville sende begge mannskapene videre til kvartfinalen. Det gjorde også at kampen ble spilt i et meget oppdrevet tempo også etter pause.

Norges seier gjorde også at Sverige kom med til kvartfinalen.

Det er svært sjelden at Norge ikke er med i sluttkampene i kvinnehåndball. Det har blitt hele 29 medaljer (13 gull) i OL, VM og EM siden gjennombruddet i 1986.

Semifinalene i Spania spilles fredag og medaljekampene søndag.

Norge kan ta sitt fjerde VM-gull etter triumfer i 1999, 2011 og 2015.