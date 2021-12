TV 2-ekspert hyller Ingvild Flugstad Østberg: – Rett og slett imponerende

Både Petter Skinstad og Petter Northug mener at Ingvild Flugstad Østberg er god nok for OL-plass nå. – Hvorfor holde Ingvild på pinebenken, spør Northug.

Ingvild Flugstad Østberg har gått tre skirenn etter comebacket. Etter å ikke ha konkurrert på 20 måneder, oppfylte hun endelig helsekravene foran denne sesongen. Comebacket på 10 kilometer i verdenscupåpningen i Ruka for to uker siden endte med 33.-plass.

Hun var da ett minutt og 52 sekunder bak Frida Karlsson, som vant.

– Det er enormt mye, sa Østeberg til NRK.



Helgen etter ble hun nummer 14 på Lillehammer på samme distanse. Da var avstanden til Karlsson mer enn halvert, til 50 sekunder.

Søndag ble Østberg nummer åtte på 10 kilometer i Davos. Igjen hadde hun halvert forspranget: 28 sekunder var nå avstanden til vinneren Therese Johaug.

– Kan bli moro frem mot OL

TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad tror Østberg har mer å komme med.

– Ingvild gjennomførte et godt og kontrollert skirenn i går, men jeg ser likevel at hun har enda mer å gå på. Teknisk var det et steg opp fra Lillehammer, og man ser også at det er mer trøkk i hvert eneste fraspark. Om progresjonen fortsetter og overskuddet vedvarer kan dette bli moro frem mot OL, sier Skinstad til ABC Nyheter.

Vi skal ikke lenger tilbake enn til 8. november før Østberg fikk klarsignal til å gå i verdenscupen.

TV 2 Sportens langrennsekspert Petter Soleng Skinstad. Les mer Lukk

– Progresjonen hennes fra Ruka til Davos er rett og slett imponerende, både i og utenfor løypa. Flugstad Østberg ser bedre og blidere ut for hvert renn hun går, og det at hun ser ut til å trives med det hun holder på med er i mine øyne det viktigste, sier Skinstad.

– Er det bare å gi henne OL-billetten nå?

– Ja, utvilsomt. Såfremt det er kontroll på totalbelastningen og Ingvild Flugstad Østberg har det bra, skal hun selvsagt til OL. Det kryr ikke av potensielle medaljevinnere i norsk kvinnelangrenn, og da må vi selvsagt legge til rette for at de som faktisk er det får forberedt seg best mulig, mener Skinstad.

Northug: – Hvorfor holde Ingvild på pinebenken?

Tidligere langrennskonge og nåværende TV 2-ekspert, Petter Northug, er enig med Skinstad om at Østberg har prestert godt nok til å få OL-plass.

– Ja! Og i tillegg vet alle hvilket toppnivå Ingvild har, så hvorfor holde Ingvild på pinebenken, gi henne klarsignal til OL. La henne få ro til å trene og konkurrere seg i toppform. Slik at vi får se en Ingvild Flugstad Østberg i best mulig slag i Kina, sier Northug til TV 2.

Østberg selv er overrasket over hvor raskt hun har klart å komme seg tilbake i toppen.

– Det har gått raskere enn jeg trodde. Jeg trodde nok jeg trengte flere skirenn, sier Østberg til VG.