Positiv Stöckl i Tyskland – får feire jul i Østerrike

NTB

Hopptrener Alexander Stöckl er i isolasjon på hotellrommet i tyske Klingenthal etter verdenscuphelgen. Nå ser det ut til at han får reise hjem før jul.

Søndag kom nyheten om at Stöckl var koronasmittet. Han tok en ny PCR-test for å være sikker. Mandag formiddag bekrefter han overfor NTB at også den viste seg å være positiv.

Stöckl forteller om milde symptomer i form av litt hoste, men ellers bra form.

Det er deltavarianten av viruset østerrikeren har fått, opplyser han. Søndag så han for seg å være i isolasjon fram til 2. juledag, men nå har han fått gode nyheter.

– Jeg kan flytte meg med bil alene. Jeg blir her fram til søndag, så kjører jeg til Østerrike, forteller han med et godt humør.

– Jeg får ikke gjort noe med situasjonen uansett!

Arbeidsfør

Stöckl og familien har hele tiden planlagt å feire jul i Østerrike. Selv om han kommer seg dit, er det usikkert om han må være i karantene eller ikke på julaften.

Fra hotellrommet i Klingenthal er ikke Stöckl arbeidsledig.

– Jeg er operativ og kan drive alt av organisering og snakke med arrangøren angående alt i Engelberg. De som skal dra dit, kan ta over til helgen.

Trolig vil det være Thomas Lobben som skal være trener for hoppgutta i Sveits i helgen.

Resten av hoppleiren skal gjennom en PCR-test ved ankomst på Gardermoen mandag for å være helt sikre på at ingen flere er smittet. Ingen andre i laget er definert som nærkontakter ettersom alle har fulgt smittevernprotokollen.

Moro

I Engelberg kan det fort komme nye gode resultater etter søndagens imponerende laginnsats med fem nordmenn blant topp seks.

– Det var annerledes, men helt fantastisk. Spesielt hoppingen til Danny (Daniel-André Tande). Det var moro å følge med, sier Stöckl til NTB.

Tande kom på 2.-plass og fikk sin første pallplass etter skrekkfallet i Planica i mars.