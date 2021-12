Koronatrøbbel i Premier League – flere klubber skal være rammet

NTB

Sesongens travleste periode venter for Premier League-klubbene. Samtidig skaper koronasmitte i flere klubber, blant dem Manchester United, hodepine.

Ikke mindre enn fem Premier League-runder skal etter planen gjøres unna de kommende tre ukene. Juleprogrammet er som vanlig tett. Koronasmitte i flere klubber kunne dermed ikke kommet mer ubeleilig.

Det er for lengst kjent at Tottenham er rammet av et større utbrudd. Åtte spillere og fem i støtteapparatet er bekreftet smittet. Det har allerede fått konsekvenser for gjennomføringen av London-klubbens to siste kamper.

Søndag meldte i tillegg velrenommerte The Athletic og flere andre medier at også Manchester United og Aston Villa har positive koronaprøver. I United skal det dreie seg om en liten gruppe spillere samt personer i støtteapparatet. De skal alle ha avgitt positive hurtigtester.

The Athletic skriver videre at Aston Villa også har avdekket et antall positive virusprøver i klubben. Blant disse skal det være kun én spiller. De andre skal være annet personell i klubben.

Klubber og spillere

Både United og Aston Villa skal ha avlyst sine planlagte fellestreninger søndag. I stedet ble det gjennomført individuell trening uten kontakt mellom spillerne.

United-spillerne som avga positiv test, skal ha blitt sendt hjem. The Athletic skriver at det er uklart om tirsdagens ligamøte med Brentford kan gjennomføres som planlagt.

Aston Villa skal etter planen ut mot Norwich samme dag.

Den siste tiden har også flere enkeltspillere i Premier League avgitt positive virustester. Brentford-måltyven Ivan Toney og Chelseas Mateo Kovacic er blant disse.

Søndag ble det også bekreftet at West Bromwich, som ligger på tredjeplass i mesterskapsserien, er rammet av et større smitteutbrudd.

Den nye omikron-mutasjonen av koronaviruset har ført til et oppsving i antall smittetilfeller i Storbritannia.

Tottenham-hodebry

Engelsk fotball må forholde seg til smittevern-retningslinjene som er besluttet av britiske myndigheter. Det gis ikke unntak for fotballen med hensyn til regler rundt karantene og isolasjon.

Det kan skape trøbbel for gjennomføringen av kamper i den engelske toppdivisjonen og lavere divisjoner i tiden som kommer.

Situasjonen i Tottenham skaper også hodebry. Søndagens ligamøte med Brighton måtte utsettes, og i tillegg har London-klubben allerede en hengekamp i ligaen mot Burnley. Den måtte nylig skyves på grunnet kraftig snøvær.

Hva som skjer med den utsatte conferenceliga-kampen mot Rennes, er også et ubesvart spørsmål. Den måtte også utsettes som følge av det pågående koronautbruddet.

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) har opplyst at det ikke er mulig å finne en ny dato for kampen. Dermed kan Tottenham bli dømt til tap. I så fall ryker mannskapet til Antonio Conte ut av turneringen.