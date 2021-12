Brennhet Wolfe reddet Brann – møter Jerv i kvalifiseringen

19-åringen David Møller Wolfe ble Brann-helt i siste serierunde. Håpet om fornyet kontrakt i Eliteserien lever for bergenserne. Foto: Marit Hommedal / NTB

NTB

Brann-fansen har fått seg en ny helt. Håpet om eliteseriespill i 2022 lever fortsatt etter David Møller Wolfes herjinger i 2-1-seieren over Sarpsborg søndag.

Med to soloraid fra sin venstrebackposisjon regisserte den 19-årige bergenseren den livsviktige trepoengeren på Brann stadion. Wolfe serverte Aune Heggebø etter 58 minutter og toppet det hele med å score sitt første mål for Brann noen minutter senere.

Dermed havnet Brann-fansen i full ekstase på tribunene. I visshet om at Stabæk lå under borte mot Odd luktet de fornyet kontrakt i Eliteserien.

Den kan sikres onsdag kveld i Oslo. Da venter 1. divisjonslaget Jerv fra Grimstad i kvalifiseringsfinalen på Vålerengas arena.

Vondt år

Brann har kjempet i nedrykksstriden gjennom hele 2021, og mye har gått på tverke for klubben både sportslig og utenomsportslig.

Eirik Horneland har prøvd å lede sine elever til poeng. Spillemessig har det ofte vært brukbart. Men målene har manglet for Bergens stolthet.

Søndag fikk de en siste sjanse til å gripe kvalifiseringsplassen da Sarpsborg gjestet Brann stadion. De trengte nesten en time på å få den forløsende scoringen.

Etter en tam første omgang kunne man se tendenser til at Brann nærmet seg noe i starten av den andre. Så kom Wolfes fine initiativ på venstrekanten, der han dro seg fri og slo flatt inn foran mål. Heggebø var måltjuv etter beste merke og scoret sikkert fra fire meter.

Spenning

Sju minutter senere var Wolfe på farten igjen. Han satte fart og dro seg langt inn i Sarpsborg-feltet før han tuppet inn 2-0 fra skrått hold.

Det er en gledelig historie for Brann-fansen. To av lagets unge bergensere, Wolfe (19) og Heggebø (20), skapte håp for neste sesong.

Det skal nevnes at det, typisk nok, ble full spenning mot tampen. Brann var sløve bakover, og Dario Canajija reduserte for Sarpsborg med et hardt skudd fra kanten av feltet.

Dermed ble det kriging mot slutten for vertene, men de holdt unna.

Samtidig tapte Stabæk 1-3 i Skien, mens Mjøndalen feilet hjemme med klart nederlag mot seriemester Bodø/Glimt. Kvelden kunne ikke blitt bedre for Brann.