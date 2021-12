Mercedes leverer protest etter Verstappen-seier i Abu Dhabi

NTB

Mercedes-laget har levert inn protest mot beslutningen som lot Max Verstappen slå Lewis Hamilton i søndagens dramatiske sesongavslutning i Formel 1, melder AFP.

Beslutningen er ikke veldig overraskende. Mercedes-laget reagerte kraftig på at Verstappen fikk starte like bak Hamilton foran den siste runden på Yas Marina-banen etter at sikkerhetsbilen hadde vært ute på banen.

Bakgrunnen var at Williams-fører Nicholas Latifi krasjet på den 54. av 58 runder. Løpet ble startet om igjen én runde før mål, og da sier Formel 1-regelverket at alle bilene skal starte i ett samlet felt.