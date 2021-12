Norge lever farlig – flørter med nytt floppresultat i håndball-VM

NTB

De norske håndballjentene risikerer en historisk svak plassering i mesterskap etter VM-kollapsen mot Sverige. Mandag venter skjebnekampen mot Nederland.

Det står om en billett til kvartfinalen. Eller tidlig VM-exit og som best 9.-plass.

I 2005 ble Norge nummer ni i Russland-VM. Det er den store smellen siden gjennombruddet i 1986.

Norge ledet 21-17 mot Sverige i nest siste gruppekamp lørdag, men rotet seg bort og slapp inn utligningen to sekunder før slutt. Norge valgte heller ikke å benytte en timeout mot slutten av kampen. Det var det mange håndballkjennere som reagerte på.

Ved poenglikhet teller først innbyrdes oppgjør. Så kommer målforskjellen inn i bildet.

Nederland og Norge har sju poeng. Sverige står på seks. Svenskene møter et utslått Romania-lag mandag, og det skal mye til at svenskene ikke vinner den kampen rimelig sikkert.

Slår Norge nederlenderne, er gruppeseieren uansett sikret. Tap betyr etter all sannsynlighet at VM er over for Norge. Uavgjort vil gjøre at finregning nok må til for å skille de tre topplagene.

Dette er Norges svakeste plasseringer i mesterskap siden laget kom inn i verdenseliten for 35 år siden:

* 2005 VM: 9

* 2003 VM: 6

* 2000 EM: 6

* 1990 VM: 6

* 2013 VM: 5

* 2018 EM: 5