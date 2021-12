Deila tok New York City til MLS-tittelen etter straffedrama

Valentin Castellanos ble matchvinner for New York City i MLS-finalen mot Portland Timbers. Foto: Amanda Loman / AP / NTB

NTB

New York City fullførte suksessferden under Ronny Deila og vant lørdagens MLS-finale i fotball. Avgjørelsen mot Portland Timbers falt på straffer.

De lyseblå fra New York var sekunder unna å sikre MLS-tittelen før det ble ekstraomganger og straffedrama, men i fjerde overtidsminutt utlignet Felipe Mora til 1-1. Gjestene ble felt av et panisk forsvar.

I ekstraomgangene hadde Portland Timbers initiativet. NYCFC virket i lange strekk preget av utligningsmålet, men slo tilbake fra krittmerket og vant MLS-finalen for første gang med 4-2 på straffer.

Det var en tydelig rørt Deila etter at titteltriumfen var i boks. Få trodde han ville få en slik opplevelse før sesongen, og gjennom høsten virket det også lite trolig. New York City måtte jobbe nesten helt inn for å sikre seg en plass i sluttspillet.

Styrte

Der var lag som avdelingsvinner New England Revolution og Philadelphia Union ventet å gi for tøff motstand, men Deilas menn overrasket og slo ut begge på finaleveien.

En heading og svakt keeperspill sprakk nullen i et regnfylt oppgjør i Portland. I det 41. minutt stanget Valentin Castellanos videre et frispark fra Maxi Moralez og så ballen sprette forbi hanskene til Steve Clark.

Det var en fortjent borteledelse. New York City hadde hatt et klart overtak i første omgang. Etter hvilen sendte Moralez tidlig et frispark i tverrliggeren.

Opptur

Deila har vært hovedtrener i New York City FC siden januar 2020. Han forlot den gang tilsvarende rolle i Vålerenga.

Telemarkingen har tidligere blant annet vunnet to ligatitler som Celtic-trener, og i 2013 tok han Strømsgodset til topps i Eliteserien. Tiden i Vålerenga ble aldri helt slik Deila håpet på.

New York-laget er en del av samme eiergruppe som Manchester City i Premier League. Klubben ble etablert i 2013.