Samuel Eto'o valgt til fotballpresident i Kamerun

Samuel Eto'o i aksjon for Real Madrid mot Molde i 1999. Foto: Erik Johansen / NTB

NTB

Den tidligere fotballspilleren Samuel Eto'o (40) er valgt til president for det kamerunske fotballforbundet.

Eto'o var innom en rekke klubber under sin tid som aktiv spiller, og han nøt mest suksess med Barcelona, der han spilte fra 2004 til 2009. Han scoret 130 mål på 199 kamper for katalanerne og vant tre ligatitler og to mesterligatitler med de blå- og rødstripete.

Idrettens voldgiftsrett (CAS) bestemte i september at Seidou Mbombo ikke fikk fortsette som fotballpresident i Kamerun. Eto'o varslet sitt kandidatur like etter Mbombos avgang, og han gjorde det offisielt i midten av november. Lørdag ble det klart at den tidligere Barcelona-stjernen vant valget, melder nyhetsbyrået AFP.

– Jeg gjør dette på grunn av kjærligheten til Kamerun og lidenskapen for fotballen vår, sa Eto'o da han kunngjorde kandidaturet.