Klæbo vant prologen i Davos – Sju av sju nordmenn videre

Johannes Høsflot Klæbo var raskest i prologen i Davos, der alle de norske gikk videre. Her fra Lillehammer sist helg. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

NTB

Johannes Høsflot Klæbo var sterkest og vant verdenscupsprinten i Davos lørdag. Even Northug og Erik Valnes nådde også finalen, men kom ikke på seierspallen.

Klæbo var best ved nesten alle anledninger i Sveits. Trønderen var raskest i prologen, og han var det samme i sitt kvartfinaleheat og i finalen. 2.-plass i semifinalen bak russiske Sergej Ustjugov, etter fotofinish, var det eneste i veien for storeslem for Klæbo.

Med seier i finalen spilte det ingen rolle.

– Jeg begynner å trives godt her, sa Klæbo til TV 2, som spurte nordmannen om han nå godtar tilnavnet «Kongen av Davos».

– Ja, nå kan jeg være med på den.

Enkel seier

Klæbo vant spurten klart foran Ustjugov og franske Richard Jouve. Sistnevnte tuktet Valnes i kampen om pallplass med knappest mulig margin.

Valnes ble dermed nummer fire i finalen, mens Northug endte som femmer på sprinten i fri teknikk.

– Jeg synes kroppen i dag var pigg. Jeg følte at kroppen var piggere og piggere utover dagen. Det er en deilig følelse, sa Klæbo.

Han gjorde det også sterkt på Lillehammer sist helg. Da vant Klæbo sprinten i utklassingsstil.

God norsk dag

Alle seks nordmenn som stilte i Davos, kom seg videre fra prologen.

Pål Golberg ble første nordmann ute av dansen da han røk i kvartfinalen. Sindre Bjørnestad Skar gikk først i mål i Golbergs heat, men ble dømt til sisteplass fordi han ble funnet skyldig i å ha ulovlig hindret franske Jay Renaud.

Valnes og Northug gikk hele veien til en finale der halvparten av løperne var nordmenn.