Knutsen om Glimt-framtiden: – Trenger de noe nytt?

NTB

Suksesstrener Kjetil Knutsen sier han snart tar avgjørelsen om hva som skjer med ham, og om han har nok energi til å fortsette i jobben i Bodø.

Knutsen har fått enormt med oppmerksomhet rundt sin stilling i Bodø/Glimt. I tillegg til suksessen med laget i hjemlig serie og i Europa, vil alle vite hva som skjer når kontraktens hans utløper til sommeren.

Flere medier har meldt at han har takket nei til Rosenborgs tilbud.

– Jeg opplever for egen del at jeg har vært veldig rolig. Jeg har hatt behov for å ha en prosess som omhandler de nærmeste. Jeg har vært fem år i Glimt. Jeg har jobbet med de samme spillerne over lang tid. Trenger de noe nytt? Har jeg mer å gi? Alt det er med i prosessen, sa Knutsen til Viasat etter 1-1-kampen mot Zorja Lugansk i Ukraina.

Utfallet av den kampen ble at bodøværingene må ut i omspill om en plass blant de 16 beste i Conference League.

– Hva som skjer i RBK eller andre steder, er ikke viktig for meg, men at jeg kjenner på at jeg har kraften og energien som skal til når jeg skal videre uavhengig av hvor jeg er, la han til.

Søndag kan han sørge for Glimts andre strake seriegull. Etter det vil framtiden også trolig bli avklart.

– Jeg trenger ikke veldig mye mer tid før jeg kan fortelle hva som skjer, sa Knutsen.