Gruppeseieren glapp for Bodø/Glimt i Conference League etter 1-1 mot Zorja Lugansk

NTB

Bodø/Glimt måtte gi fra seg det direkte avansementet i conferenceligaen etter 1-1 for Zorja Lugansk. Roma gjorde jobben og vant gruppen.

Det betyr at Glimt skal inn i et omspill om en plass i åttedelsfinalen neste år. Roma går direkte dit som gruppevinner.

Før kampen hadde Glimt ett poengs forsprang på Roma. Og slik var utgangspunktet for Kjetil Knutsen og Glimt: Seier ga gruppeseier og direkte avansement til åttedelsfinalen. Uavgjort og tap ville holdt om Roma avga poeng i sin kamp mot CSKA Sofia.

Romas 3-2-seier mot CSKA Sofia gjorde at kun tre poeng var godt nok mot det ukrainske laget som ble slått 3-1 av Glimt i det motsatte oppgjøret. Det var starten på et forrykende gruppespill for bodøværingene hvor høydepunktet var den knusende 6-1-seieren over José Mourinhos Roma på Aspmyra i oktober.

Selv om gruppesieren glapp, har Bodø/Glimt gått gjennom sitt første gruppespill i Europa noensinne uten å tape.

Fet sjanse

Etter 20 minutter var situasjonen som fryktet: Tammy Abraham hadde allerede gitt Roma ledelsen, og Zorja Lugansks Yehor Nazaryna sendte av gårde en kanonkule av et frispark fra 25 meter.

I minuttene før hadde de gulkledde dominert spillet, men uten å skape de største sjansene.

Etter en drøy halvtime var Sondre Brunstad Fet alene med keeper. Hans avslutning gikk rett på sisteskansen, og på returen ble vinkelen for spiss for Amahl Pellegrino. Det var Glimts største mulighet i den første omgangen.

Glimt presset på for utligning, og det ga gode muligheter for hjemmelaget. Håpet om gruppespill kunne vært nesten over en halvtime før slutt da Artem Hromov kom helt alene med Nikita Khajkin, men keeperen fikk avverget i siste liten.

Håp

Drøyt 20 minutter før slutt fikk Glimt et håp. Innbytter Vetlesen slo en upresis pasning inn i feltet som så tilsynelatende enkel ut å klarere. Kaptein Vitalij Vernjdub feilberegnet totalt på klareringen, og ballen gikk motsatt vei og inn i hjørnet.

Selvmålet ga et lite håp for et Glimt som hadde ballen klart mest gjennom kampen, men hjemmelaget holdt unna de relativt ufarlige avslutningene fra Glimt. Samtidig var ikke Lugansk ufarlige i sine forsøk.

Nå er neste oppgave for Glimt å sikre seriegullet i Eliteserien. Bodøværingene møter Mjøndalen borte, mens Molde tre poeng bak skal til Haugesund.