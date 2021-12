Tar draktgrep i kampen mot Qatar: – Redd for fotballens framtid

NTB

Tidligere i uken lanserte Tromsø en ny spesiallaget drakt som setter søkelys på menneskerettigheter. Det mener daglig leder i eliteserieklubben er viktig.

Den aktuelle drakten, som skal benyttes i TILs serieavslutning mot Viking søndag, er satt sammen av fargene i flagget til Qatar. I tillegg utgjør mønsteret en stor QR-kode som viser vei til en nettside som fronter et nytt samarbeid mellom Tromsø IL og Amnesty International.

Klubbens daglig leder Øyvind Alapnes håper draktgrepet legger ytterligere press på Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) og Qatar. Tromsø var den første klubben som tok aktivt standpunkt for boikott av neste års VM.

– Den siste Amnesty-rapporten viste at det blir veldig mye ord, men lite handling både fra Fifa og Qatar. Da satte vi oss ned og snakket om hvordan vi kan følge opp det vi startet, sier Alapnes til NTB.

Han mener likevel at det kanskje ikke burde vært Tromsø som sto i bresjen for det.

– Vi fikk hovedrollen, men det burde vært en større klubb.

Mye omtalt

Alapnes sier drakten allerede har «utført sin misjon». Flere store utenlandske medier har denne uken skrevet om draktgrepet, deriblant The Guardian og flere store nyhetsbyråer.

– Vi ville ha noe som ikke bare var et «statement», men som også var kreativt og skapte oppmerksomhet. Da kom ideen om verdens første drakt med QR-kode opp. Den har absolutt utført sin misjon og går nå kanskje som den mest omtalte fotballdrakten verden over. Det betyr igjen at Fifa og myndighetene i Qatar får press på seg.

Han legger til at TIL med grepet støtter kampen Amnesty tar mot menneskerettighetsbrudd. Videre mener Alapnes at klubbens viktigste jobb er å hjelpe organisasjonen ved å skape oppmerksomhet rundt temaet.

Ansvar

Til tross for at klubben hans har vært aktive rundt kritikken mot Qatar, mener Alapnes likevel at fotballklubber må få lov til å fokusere på det sportslige.

– Vi må anerkjenne at fotballklubber er fotballklubber og skal spille fotball. Men siden vi har et veldig stort engasjement rundt oss, har vi også et ansvar, sier Tromsø-sjefen og fortsetter:

– Vi er veldig redde for fotballens framtid om den ikke slutter å ta imot slike type penger uten å stille spørsmål om hvor de kommer fra, eller hvor mange menneskeskjebner som ligger bak.