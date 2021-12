Tottenhams europacupkamp trolig utsatt etter smitteutbruddet

NTB

Tottenhams hjemmemøte med Rennes i conferenceligaen blir neppe spilt torsdag på grunn av covid-19 hos London-klubben. Rennes sier de vil spille kampen likevel.

Det opplyser Tottenham i en pressemelding. Laget har de siste dagene fått stadig flere koronatilfeller, og antallet er nå så stort at torsdagens oppgjør mot Rennes ikke lar seg gjennomføre, heter det.

Tidligere onsdag ble det kjent at åtte Tottenham-spillere har testet positivt på koronaviruset. I tillegg er det påvist smitte hos fem medlemmer i støtteapparatet.

– Selvfølgelig er vi redde, for vi vet ikke hva som vil skje, sa Spurs-manager Antonio Conte.

Italieneren beskrev videre det hele som «alvorlig». Det var antatt at kampen mot franske Rennes ikke sto i fare fordi Uefa-reglene sier at kamper skal gjennomføres så lenge klubber har 13 førstelagsspillere tilgjengelig.

Misnøye i Rennes

Rennes er ikke fornøyde. I en uttalelse på klubbens hjemmeside heter det at kampen ikke offisielt er utsatt av Uefa og at Rennes «holder fast ved sin avgjørelse om å spille kampen».

Videre skriver den franske klubben at Tottenhams representant i et møte mellom de to klubbene og Uefa onsdag ikke sa hvor mange av London-klubbens spillere som har fått påvist covid-19, og at hun viste til en avgjørelse fra britiske myndigheter, uten å legge fram dokumentasjon.

– Dette fraværet av fair play er enda mer skamløst, gitt at Tottenham bekreftet på epost tidlig i ettermiddag at kampen ville bli spilt, før de så informerte Rennes om at de ikke aktet å spille kampen like etter at laget landet i London, skriver klubben.

Det legges til at Tottenhams avgjørelse om å ikke spille kampen er «ensidig» og «på ingen måte godkjent av Uefa».

Skjebnekamp

Tottenham risikerer å ryke ut av gruppespillet i conferenceligaen med poengtap mot Rennes. Nord-London-klubben ligger på 2.-plass foran Vitesse på innbyrdes oppgjør. Begge har sju poeng før siste runde, mens Rennes allerede er sikret førsteplassen. Vitesse møter torsdag tabelljumbo Mura.

Til helgen skal Tottenham etter planen møte Brighton i Premier League, men hvittrøyene vil trolig be om å få utsatt kampen, melder flere journalister med gode kilder i klubben.