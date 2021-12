Bisarr opprykkskamp i Colombia etterforskes for kampfiksing

NTB

To svært enkle mål på overtid sikret Union Magdalena opprykk til Colombias toppdivisjon i fotball. Kampen mot Llaneros etterforskes nå for kampfiksing.

Målene ble scoret på ett minutt og sikret Union Magdalena 2-1-seier. Særlig ved det siste målet gjorde Llaneros-forsvaret lite for å avverge tap, og Colombias president Ivan Duque har kalt målet for en «nasjonal ydmykelse».

Fernando Jaramillo, president for nivå to i colombiansk fotball, bekrefter overfor Reuters at kampen etterforskes for kampfiksing.

– Til tross for de åpenbare bevisene som alle colombianere og hele verden har sett, kommer vi til å respektere prosessen, og vi kommer til å følge regelverket her i Colombia og Fifa, sier han.

Ifølge Jaramillo risikerer klubbene å bli utestengt.