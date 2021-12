Ødegaard-scoring igjen til ingen nytte: Arsenal rotet bort alle poengene mot Everton

NTB

Martin Ødegaard lå an til å bli Arsenals matchvinner borte mot Everton, men på tampen glapp alt. Scoringer fra Richarlison og Demarai Gray ga 2-1 til vertene.

Seieren var enormt viktig for et Everton i kriseform. Laget sto uten en trepoenger på sine åtte siste Premier League-kamper, men mandag kveld kom en kjærkommen opptur. Kanskje reddet snuoperasjonen jobben til manager Rafael Benitez.

Gray avgjorde oppgjøret to minutter på overtid med et skudd fra 20 meter. Ballen gikk inn via stolpen. Før det hadde Richarlison i det 79. minutt headet inn 1-1. Brasilianeren sto klar da en avslutning fra Gray spratt i tverrliggeren og ut.

Det endte til slutt lykkelig for Richarlison, men lenge var han banens mest frustrerte spiller. Han fikk to scoringer annullert av VAR for marginale offsider.

Arsenal tok ledelsen med Ødegaards volleyscoring et par minutter på overtid av første omgang. Vakkert styrte han inn en perfekt slått ball fra Kieran Tierney. Målet lignet på det han satte i 2-3-tapet for Manchester United fire dager tidligere.

Ødegaard måtte nylig nøye seg med innhopp i flere Premier League-kamper, men mandagens oppgjør var hans tredje på rad fra start.