Ødegaard sendte Arsenal i ledelsen mot Everton

Martin Ødegaard har her akkurat sendt Arsenal i ledelsen mot Everton. Foto: Jon Super / AP / NTB

NTB

Martin Ødegaard har plutselig funnet scoringsformen for Arsenal. Mandag tok han gjestene opp i 1-0 rett før pause mot Everton.

Drammenseren styrte på volley inn en perfekt slått ball fra Kieran Tierney på overtid av første omgang. Scoringen lignet på den han satte i 2-3-tapet for Manchester United fire dager tidligere.

Ødegaard måtte nylig nøye seg med innhopp i flere Premier League-kamper, men mandagens oppgjør var hans tredje på rad fra start.

Everton var det styrende laget før hvilen. Noen minutter før Ødegaards mål trodde Richarlison at han hadde sendt vertene i føringen med et hodestøt, men VAR grep inn og annullerte ledelsen. Bildene viste at det var offside i forkant.

Nok et tap vil forverre Rafael Benitez' posisjon som Everton-manager. I sommer var ikke spanjolen en populær ansettelse blant fansen på grunn av sin fortid i Liverpool. Klubben hadde kun plukket to av 24 mulige poeng på sine åtte siste kamper før møtet med Arsenal.

Kampen på Goodison Park pågår fortsatt.