CNN: USA vil kunngjøre diplomatisk boikott av OL i Beijing

President Joe Biden lytter til Kinas president Xi Jinping under et digitalt møte 15. november.

NTB

USA kommer denne uken til å kunngjøre at ingen amerikanske diplomater vil være til stede under OL i Beijing i februar, melder CNN.

Det vil i så fall innebære en diplomatisk boikott av vinterlekene i Kina. Målet er å markere USAs syn på menneskerettssituasjonen i Kina.

For få uker siden uttalte president Joe Biden at han vurderte en diplomatisk boikott av OL 2022 etter at både demokrater og republikanere i Kongressen tok til orde for dette.

Ifølge CNN kommer boikotten ikke til å påvirke amerikanske idrettsutøveres mulighet for å delta i OL.