Hovland vant stjerneturnering: – Tenkte ikke at seier var veldig sannsynlig

NTB

Viktor Hovland briljerte på avslutningsrunden og vant Tiger Woods profilspekkede golfturnering på Bahamas søndag. En kjempesprekk hjalp ham på veien.

Seieren i helgens turnering er en sensasjon ettersom Hovland lå hele seks slag bak lederen, amerikaneren Collin Morikawa, før siste dag.

Morikawa sprakk fullstendig søndag og gikk blant annet de ni første hullene på fem slag over par. Samtidig spilte Hovland glitrende golf og klatret stadig nærmere ledelsen i turneringen.

En allerede solid runde ble fenomenal da Hovland noterte eagles (to slag under par) og deretter en birdie på hull 14, 15 og 16. Da ledet den norske golfstjernen plutselig turneringen med tre slags margin.

Det forspranget var det ingen som klarte å tette. Hovland måtte riktig nok tåle en bogey på de to siste hullene, men endte turneringen på 18 slag under par og vant med ett slags margin.

– Jeg tenkte ikke at seier ville være veldig sannsynlig, men jeg vet at denne golfbanen er utfordrende. Du kan gjøre mange birdier, men det er samtidig lett å gjøre bogeyer og dobbeltbogeyer. Jeg visste at hvis jeg gikk en god runde, kunne alt skje, sa Hovland i et intervju vist på Eurosport Norge.

9 millioner

Nærmest nordmannen i turneringen var Scottie Scheffler, som gikk sisterunden på seks under par og endte på -17 totalt. Patrick Reed tok 3.-plassen, mens Morikawa endte på delt 4.-plass.

Konkurransen på Bahamas ble arrangert av golfikonet Tiger Woods. Der fikk kun 20 spillere delta, og flere av dem er helt i den ypperste verdenstoppen. Dermed henger tittelen høyt for Hovland, som også fikk med seg en premiesjekk på 1 million dollar (9,17 mill. kroner).

– Det er veldig kult at det er Tigers turnering. Det er kult å delta og å vinne den, sa Hovland.

Klatrer

Helgens turnering gikk under navnet «Hero World Challenge». Den sto ført opp på terminlista til PGA-touren, men Hovlands seier blir ikke tatt med i PGA-statistikken.

Den ga heller ikke utslag på poengrankingen (FedEX-cupen), men den vil hjelpe Hovland oppover på verdensrankingen. Der er han nummer ni på den siste oversikten, men er ventet å klatre to hakk takket være søndagens triumf.

Nordmannen har tidligere vunnet tre PGA-turneringer på Puerto Rico og i Playa del Carmen, Mexico (to ganger).