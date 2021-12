Bare nesten for Norge i rekordjakt: Slo Iran 41-9 i håndball-VM

Kari Brattset Dale stoppes av Iran-keeper Fatemeh Khalili Behfar under VM-kampen i håndball. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

NTB

Iran-keeper Fatemeh Khalili Behfar hadde sitt livs kveld da hun stoppet skudd på skudd i VM-kampen i håndball. Norge vant 41-9, men scoringsrekorden overlevde.

Behfar var førsteomgangens beste spiller. Hun ble overlatt nesten til seg selv i et vell av norske 100-prosentsjanser, men reddet ganske ofte. Noen av paradene var småperler og gjorde at Norge stoppet på 22-3-ledelse etter 1.-omgangen.

Rett bak Behfar satt et av hennes idoler, Katrine Lunde, på tribunen og fikk noen av redningene servert omtrent i fanget.

Etter kampen ble Behfar kåret til kampens beste spiller av en jury i hallen. Det utløste vill jubel på tribunene og blant lagvenninnene.

Mye av forhåndssnakket dreide seg om en mulig norsk målrekord. Det gikk ikke. Dermed er seirene over Uruguay (48-11, 2001) og Australia (47-10, 2005) fortsatt Norges største.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson så at Norge misbrukte ganske mange åpenbare målsjanser.

Ny overkjøring

Fredag vant Norge 46-18 over Kasakhstan, men det er ikke slutt på utklassingsseirene for Norge i VM. I hovedrunden venter Sverige, Nederland og enten Puerto Rico og Usbekistan. De to sistnevnte har hittil sluppet inn 58, 48, 55 og 46 mål i turneringen.

Norge avslutter gruppespillet mot Romania tirsdag. Den kampen er svært viktig fordi den styrer hvor mange poeng det norske laget tar med seg til hovedrunden.

Tre ganger

Spilleprogrammet i VM denne gangen gjør at de to beste fra hver hovedrunde-gruppe kvalifiserer seg til kvartfinale. Det er sannsynligvis en fordel å vinne puljen.

Iran og Kasakhstan møtes tirsdag i et revansjeoppgjør fra asiamesterskapet tidligere i høst. Et av disse lagene slår også følge med Norge og Romania til neste fase i VM.

Norge har vunnet verdensmesterskapet tre ganger (1999, 2011 og 2015), men bommet i de to siste utgavene.