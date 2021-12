Real Madrid kobler grepet i La Liga – vant borte mot Sørloths lag

Real Madrid hadde mye å juble for borte mot Real Sociedad lørdag. Foto: Alvaro Barrientos / AP / NTB

NTB

Real Madrid økte seiersrekken til seks La Liga-kamper med 2-0 borte mot Alexander Sørloth og hans Real Sociedad lørdag. Trønderen ble tatt av etter en time.

Scoringene i oppgjøret kom innen det første kvarteret av andre omgang. Vinícius Júnior satte først ballen i nærmeste hjørne i det 47. minutt, og ti minutter senere doblet innbytteren Luka Jovic med hodet.

Jovic erstattet Karim Benzema allerede før halvspilt første omgang. En muskelskade tvang Real Madrids storscorer til å ta av seg kapteinsbindet og tusle av banen i San Sebastian. Skaden var et skår i gleden for serielederne fra hovedstaden.

Sørloth fikk igjen tillit på topp for Real Sociedad, men landslagsspissen greide ikke å hjelpe vertene med å slå hull på Carlo Ancelottis stjernegalleri. Han ble byttet ut etter 61 minutter.

Real Madrid topper tabellen åtte poeng foran Sevilla med én kamp mer spilt. Laget har vunnet alle sine seks siste seriekamper.

Tidligere i sesongen var Real Sociedad serieleder, men baskerne har slitt med å holde formen ved like. De står med to strake tap og har bare vunnet én av sine fem siste oppgjør i La Liga. Sørloth og co. er ti poeng bak Real Madrid.