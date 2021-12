Skiskyttergutta vant stafetten i Östersund: – Veldig imponerende

NTB

Sivert Bakken, Tarjei Bø, Johannes Thingnes Bø og Vetle Sjåstad Christiansen gikk inn til klar Norge-seier på skiskytterstafetten i Östersund lørdag.

Norge ledet fra start til mål og holdt unna tross to bom på siste skyting. Sesongens første stafett endte med norsk utklassing. Totalt nøyde Norge seg med bare fire bom på standplass.

– Det er veldig imponerende. Vi leverer meget bra på skytebanen og skyter i et tempo som vi føler vi har kontroll på. Da blir det et godt skyteresultat, sa Johannes Thingnes Bø til NRK etter løpet.

Sturla Holm Lægreid måtte melde forfall på grunn av sykdom, og dermed fikk 23 år gamle Bakken sin stafettdebut på 1. etappe. Den oppgaven løste han med glans og vekslet med Tarjei Bø med Norge i ledelsen etter to fulle hus.

Det bidro stort til det som etter hvert skulle ende opp med Bakkens første verdenscupseier.

– Det var veldig moro. Det er bare å begynne å telle, sa Bakken om å vinne i verdenscupen.

Hjemmefavoritten sviktet

Langt mer rutinerte Tarjei Bø nøyde seg med ett ekstraskudd på sine to skytinger og kunne sende lillebror Johannes Thingnes Bø ut på 3. etappe i ledelsen like foran Ukraina. Det var over 20 sekunder til Russland og de andre store favorittene.

Ukraina skjøt seg bort på 3. etappe, og Norge ledet ut på siste etappe med 20 sekunder ned til Russland og 50 sekunder foran Frankrike på 3.-plass.

Sverige hadde skutt seg bort allerede på første skyting. Peppe Fleming hadde fire bom og en strafferunde på 1. etappe, og dermed hadde svenskene aldri sjans på seier eller pallen hjemme i Östersund.

– Vi var redd for at svenskene skulle sette to Öberg på herrelaget. Da kunne det sett litt annerledes ut. Men når de ikke gjorde det, var vi ganske sikre på at de ville bomme, sa en smilende Tarjei Bø om den svake svenske innsatsen i Östersund.

Vant tross bom

Norge lå derimot an til solid seier før siste etappe, der Vetle Sjåstad Christiansen til slutt kunne kontrollere det hele inn tross litt småtrøbbel på standplass.

Christiansen bommet på første skyting og hadde også to feiltreff på siste skyting, men heldigvis for Norge bommet Russland enda mer. Russerne måtte ut i strafferunde med fire bom på siste skyting. Dermed tok Frankrike 2.-plassen og ble slått med 11,2 sekunder.

Russland klarte å kare seg til den siste pallplassen og endte 45,9 sekunder bak Norge. De hadde én strafferunde og tydde til fem ekstraskudd flere enn det norske laget.