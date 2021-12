Ny remis for Magnus Carlsen – forsvarte VM-ledelsen med svarte brikker

NTB

Magnus Carlsen beholder ledelsen i sjakk-VM mot Jan Nepomnjasjtsjij etter ny remis lørdag. Partiet ble raskt avgjort med enda en remis.

Den regjerende verdensmesteren leder dermed 4-3 etter at halvparten av de 14 partiene i VM er unnagjort. Carlsens seier i fredagens maratonparti gjør at nordmannen er i føringen etter at sjakk-VM åpnet med fem strake remis.

– Jeg klarte ikke å sove i går, jeg var altfor opprømt. Jeg følte meg sliten i dag, men tenkte at han hadde det verre, sa Carlsen til Chess24 etter den raske remisen.

Lørdagens parti var langt kortere enn oppgjøret dagen før. Mens fredagens parti trengte 136 trekk før avgjørelsen falt, endte det med remis etter 41 trekk lørdag.

– Greit med et litt kort parti etter gårsdagen, oppsummerte Carlsen til NRK.

Enkelt

Det så tidlig ut til å gå mot uavgjort og etter 20 trekk var det dødt løp mellom Carlsen og Nepomnjasjtsjij etter at russeren gjorde et svakt trekk.

Det ble ingen dårlig tid på klokka denne gangen, med to spillere som kjapt nådde 40 trekk og ble enige om remis.

Tittelgrossist

Magnus Carlsen har vært verdensmester i langsjakk uavbrutt siden 2013. Han har vunnet dueller mot Vishy Anand (to ganger), Sergej Karjakin og Fabiano Caruana. Forrige mesterskap ble spilt i 2018.

Førstemann til 7,5 poeng blir verdensmester. Et eventuelt omspill skjer 15. desember.

Det åttende partiet spilles søndag.