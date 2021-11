White satte scoringsrekord da England vant 20-0

Ellen White jubler etter å ha scoret i Englands 20-0-seier over Latvia. Det var lagets største seier noensinne, og White er nå Englands mestscorende kvinnelige landslagsspiller. Foto: Tim Goode, PA via AP / NTB

NTB

Ellen White både tangerte, slo og forbedret målrekorden på Englands kvinnelandslag i fotball da Latvia ble slått 20-0 i VM-kvalifisering tirsdag.

White trengte bare én scoring for å tangere Kelly Smiths notering på 46 landslagsmål. Den fikk hun allerede i det 6. minutt av kampen i Doncaster, da hun økte til 2-0 med et distanseskudd. Tre minutter delte hun rekorden med Smith, før hun satte foten på et innlegg og gjorde 3-0 fra kort hold.

– Det utløste mange følelser da jeg slo rekorden, for det har vært snakket om den så lenge. Jeg elsker å score mål for England, og det gjorde meg glad å se noen av jentene score sitt første landslagsmål, sa White til ITV.

England, som er en av Norges gruppemotstandere i sommerens EM-sluttspill, herjet med Latvia på vei mot sin sjette strake seier i VM-kvalifiseringen. Latvia byttet keeper ved pause på stillingen 8-0, men Alina Skjemenova fikk det enda tøffere enn Laura Sinutkina hadde hatt det.

Seieren er den største for Englands kvinnelandslag noen gang. Den tidligere bestenoteringen var 13-0 mot Ungarn i 2005.

Enorme forskjeller

Det var også et nytt bevis på de enorme nivåforskjellene på lagene i den europeiske VM-kvalifiseringen. Irland vant også tosifret tirsdag (over Georgia), og Norge ville ganske sikkert også gjort det om ikke kampen i Armenia var blitt avbrutt 20 minutter før slutt på 9-0 på grunn av tåke.

Beth Mead, Ellen White, Lauren Hemp og innbytter Alessia Russo gjorde alle hattrick, mens Ella Toone og Beth England scoret to hver. Georgia Stanway, Jess Carter, Jill Scott og Jordan Nobbs scoret også.

Viste tenner

Spesielt nok er alle Norges tre grupperivaler i EM-sluttspillet i England i samme VM-kvalifiseringsgruppe, og de to andre viste også tenner. Østerrike vant tirsdag 8-0 borte mot Luxembourg, dagen etter at Nord-Irland vant 9-0 over Nord-Makedonia.

I helgen måtte England slite for å vinne 1-0 hjemme mot Østerrike.

Norge møter Nord-Irland og Østerrike i Southampton, England i Brighton i EM-sluttspillet i juli.