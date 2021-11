VM i squash avlyst – Israel ble nektet å delta

NTB

Årets lag-VM i squash er avlyst fordi vertslandet Malaysia nekter Israels lag å reise inn i landet.

Det opplyser Det internasjonale squashforbundet (WSF). Turneringen for menn skulle blitt avviklet fra 7. til 12. desember i hovedstaden Kuala Lumpur.

President i WSF Zena Wooldridge opplyser at forbundet har forsøkt å påvirke myndighetene i Malaysia for å sikre mulighet for alle lag, inkludert Israel, til å delta.

Det er flertall av muslimer i den malaysiske befolkningen, mens i Israel er flertallet jødisk. I Malaysia er det generelt sympati for palestinernes sak i konflikten med Israel.

– Det er en skam at de blander idrett og politikk, sa Aviv Bushinsky i det israelske squashforbundet til nyhetsbyrået AFP forrige uke.

Verken det malaysiske forbundet eller myndighetene i landet har så langt kommentert situasjonen.

I 2019 ble Malaysia fratatt verdensmesterskapet i svømming for parautøvere fordi myndighetene truet med å nekte innreise for utøvere fra Israel.

VM skulle egentlig bli avholdt i New Zealand, men ble flyttet til Malaysia på grunn av koronasituasjonen.