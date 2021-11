Manchester United bekrefter: Ralf Rangnick blir Solskjær-erstatter ut sesongen

NTB

Ralf Rangnick (63) er hentet inn som midlertidig Manchester United-manager på en kontrakt over seks måneder.

Ansettelsen ble bekreftet mandag og kom litt over en uke etter Uniteds sparking av Ole Gunnar Solskjær. Rangnick får i oppgave å løfte klubben så høyt opp som mulig på Premier League-tabellen.

Der er rødtrøyene nummer åtte med 18 poeng etter 13 runder. Det skiller tolv poeng til tabelltopp Chelsea. United håper også å kunne bite fra seg i Champions League og FA-cupen med ny manager på plass.

Valget av Rangnick har vært hett nyhetsstoff siden torsdag. Da erfarte The Athletic at United hadde funnet sin erstatter for Solskjær ut sesongen.

Klubbygger

Rangnick har skrevet under en avtale på et halvt år. Deretter skal han etter planen over i en rådgiverrolle de neste to sesongene.

Tyskeren har tidligere trent lag som Hannover, Schalke, Hoffenheim og RB Leipzig i Bundesliga. Det siste tiåret har han jobbet mest som sportsdirektør, og han har fått mye ros for fotballen og spillerlogistikken som ble innført i Leipzig og Salzburg via Red Bull-systemet.

Manchester United har i tiden etter managerlegenden Alex Ferguson (ga seg i 2013) ofte fått kritikk for å mangle fotballekspertise på ledernivå. Å hente inn Rangnick blir i engelske medier sett på som en innrømmelse fra United-sjefene.

Opptur

Michael Carrick har den siste uken ledet laget i to kamper. Han tok først United til åttedelsfinale i mesterligaen som gruppevinner med 2-0-seier over Villarreal i Spania. Noen dager senere ble det 1-1 borte mot Chelsea.

Solskjær måtte forlate United-jobben etter 1-4-tapet for Watford og snaut tre år i sjefsstolen. Fem tap på de siste sju Premier League-kampene fikk klubben til å ta grep.

Manchester Uniteds neste kamp er hjemme mot Arsenal torsdag.