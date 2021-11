Napoli hyllet Maradona ved å skaffe luke på tabelltopp

Med Diego Maradonas ansikt på drakten scoret Dries Mertens to vakre mål da Napoli knuste Lazio og skaffet seg luke på tabelltopp i Serie A. Foto: Alessandro Garofalo, LaPresse via AP / NTB

NTB

Napoli fant den perfekte måte å hylle Diego Maradona da Lazio ble slått 4-0 søndag. Etter Milans hjemmetap har Napoli tre poengs luke på tabelltopp.

Fifa-president Gianni Infantino var blant dem som hadde møtt opp i Napoli for å ære Maradona tre dager etter ettårsdagen for legendens død. Maradona førte Napoli til klubbens to eneste ligatitler og til Uefa-cuptriumf i 1989, og byens stadion har nå fått hans navn.

Publikum ropte på Maradona mens en statue av idolet ble båret rundt banen. En hyllest fra Pelé ble vist på storskjermen, og spillerne spilte med trøyer påtrykt Maradonas ansikt.

Da kampen startet, ble Maradona æret med spill av ypperste kvalitet. Piotr Zielinski (7), Dries Mertens (10 og 29) sørget for tre måls ledelse før det var spilt en halvtime.

Mertens er som Maradona en utlending folket i Napoli har trykket til sitt bryst, og belgierens klubbrekord ble forbedret til 139 mål. Begge scoringene søndag var av Maradona-kvalitet.

Fabián Ruiz satte punktum fem minutter før full tid.

Tidligere på dagen tapte Milan 1-3 hjemme for Sassuolo selv om laget scoret først. Mot slutten ble Alessio Romagnoli også utvist med direkte rødt kort.

Napoli er tre poeng foran Milan, fire foran Inter.