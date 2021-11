Zuccarello sto over på grunn av skade – Wild vant likevel

Mats Zuccarello (bak til v.) har en skade i hånden og spiller ikke søndagens NHL-kamp for Minnesota Wild. Her er han i aksjon i en kamp tidligere i uka. Foto: Chris O'Meara, AP / NTB

NTB

Mats Zuccarello var ikke med i Minnesota Wilds hjemmekamp mot Tampa Bay Lightning søndag. Årsaken er en skade han pådro seg i 7-1-seieren over Winnipeg fredag.

Selv uten nordmannen ble det en ny seier for Wild, med 4-2 mot de to siste sesongenes Stanley Cup-vinner. Lightning utlignet de to første ledermålene, men Ryan Hartman sendte Wild foran for godt midtveis i 3. periode, og Marc Foligno punkterte kampen i tomt bur 17 sekunder før slutt.

Wild oppgir bare at årsaken til Zuccarellos fravær er en «upper body injury». NHL-lag er sparsomme med informasjon om skader og nøyer seg ofte med å beskrive om skaden er over eller under midjen.

Zuccarello ble offer for en slashing mot hendene i kampen mot Winnipeg Jets, der han scoret to ganger før han ble tatt ut av kampen i slutten av 2. periode.

Det skal ikke dreie seg om en alvorlig skade, og trener Dean Evason sa lørdag at en avgjørelse om nordmannens eventuelle deltakelse ville treffes rett før søndagens kamp.

Zuccarello har vært en flittig poengyter for Wild, som leder sin avdeling i NHL. Neste kamp for Wild er hjemme mot Arizona Coyotes tirsdag.