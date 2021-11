Heidi Weng: – Det kan godt hende det var kjempedumt

NTB

Heidi Weng (30) var Rukas blideste etter søndagens kuldejaktstart, men vil vente med å felle dom over beslutningen om å starte.

– Jeg følte at jeg var rustet, men kanskje det var dumt og at de andre var smarte. Det vet man jo ikke. Jeg er veldig glad for at jeg gikk, og jeg følte ikke at det var så mye kaldere i dag enn i går, men for all del. Det kan godt hende det var kjempedumt. Det får vi svaret på senere, sa Weng etter den strålende jaktstarten over 10 kilometer i fri teknikk.

Hun hadde best tid av alle og gikk seg opp fra lørdagens 10.-plass og rett opp til 3.-plass og pallen.

Weng og vinneren Therese Johaug gjorde motsatte av de norske gutta. Det var litt mildere da de skulle starte enn da mennenes start gikk, og de valgte å være med.

Det angret de ikke på.

Weng var godt forberedt på det som ventet etter at starten var blitt utsatt i tre timer og 25 minutter.

Bøff

Hun gikk blant annet med to luer og to bøffer og tok bøffen opp i nedoverbakkene for å beskytte ansiktet. Hun gikk også med briller.

Gro Eide, medieansvarlig langrenn, tar et bilde av Heidi Weng og Therese Johaug etter 10 km jaktstart for kvinner under verdenscupen i Ruka søndag. Foto: Torstein Bøe / NTB. Les mer Lukk

– Jeg hadde på meg kjempemye tøy, og for min del kan jeg gå med tynne hansker, for jeg sliter aldri med hendene mine. Jeg er nok litt heldig sånn. Jeg skjønner at folk sto over, men for min del var det bare å kle på seg. Det ble varmere også da vi skulle i gang.

Hun sier at det ikke var kaldt å gå. Hun trodde at hun skulle fryse på beina, men gjorde ikke det heller.

– Jeg angret litt at jeg ikke hadde på meg skoovertrekk da jeg sto på startstrek, men jeg ble varm. Det gikk bra. Trikset er å være varmblodig. Jeg fryser lett, men jeg hadde på meg så mye tøy at jeg så vidt klarte å løfte beina, og det er vel det som er tingen da.

Fortest

– Du gikk fortest av alle?

– Jeg er kjempefornøyd, og jeg følte meg kjempebra. Sisterunden tok litt på, men det skulle bare mangle. Det er et eller annet med jaktstart, meg og Ruka. Det er bra.

– Hvordan oppfattet du ventingen i forkant?

– Jeg synes egentlig det var litt bra, for om det skjer igjen så har jeg vært borti det. Jeg tok det veldig med ro, stresset ikke og tenkte at det var likt for alle. Det kan fort bli slik i OL også, og da er vi forberedt på venting, sa palløperen.