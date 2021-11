Ingen norske herreløpere går i Ruka

Norges Emil Iversen henger i stavene etter målgang under verdenscupen i langrenn 15 km for menn i Ruka lørdag. Foto: Torstein Bøe / NTB

NTB

Ingen av de seks norske herreløperne går søndagens verdenscupjaktstart i langrenn i Ruka.

Først kom det melding om at Emil Iversen, Hans Christer Holund og Simen Hegstad Krüger står over herrejaktstarten i langrennsverdenscupen i Ruka. 15 minutter før den planlagte starten kom det melding om at heller ikke sprintlandslagets Johannes Høsflot Klæbo, Erik Valnes og Pål Golberg går.

– Vi synes det det er for kaldt, og vi har ikke lyst til å ta sjansen. Vær så snill gutta ikke ta sjansen, oppfordret vi. Vi har så mange kamper, men ikke gå ut å ta denne kampen. Grensen er på jo 20, men vi har ikke lyst å ta sjanser i en OL-sesong. Fornuften, helsen og sikkerheten kom først denne gangen, sa Arild Monsen.

Det er sprengkulde i området, og temperaturen ligger og vipper rundt kuldegrensen på minus 20 grader til Det internasjonale skiforbundet (FIS).

Heller ikke hjemmehåpet og lederen av jaktstarten Iivo Niskanen stiller til start.

Klokka 12.45 norsk tid blir det bestemt om kvinnenes jaktstart kan begynner 13.45 norsk tid.